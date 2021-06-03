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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 червня

УНІАН

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад дві тисячі.

В Україні станом на ранок 3 червня зафіксовано 2 581 новий випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 102 людини, ще 9 405 одужали.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Так, загалом вже в Україні 2 209 417 випадків коронавірусу за час пандемії, одужало - 2 072 091 осіб, померли - 50 959 пацієнтів.

За останню добу найбільше підтверджених випадків у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях. Загалом серед нових хворих 122 дитини та 129 медпрацівників.

Детальна ситуація з коронавірусом у регіонах:

  • м. Київ – 529
  • Вінницька область – 30
  • Волинська область – 77
  • Дніпропетровська область – 177
  • Донецька область – 120
  • Житомирська область – 79
  • Закарпатська область – 48
  • Запорізька область – 182
  • Івано-Франківська область – 57
  • Київська область – 143
  • Кіровоградська область – 30
  • Луганська область – 48
  • Львівська область – 154
  • Миколаївська область – 65
  • Одеська область – 50
  • Полтавська область – 40
  • Рівненська область – 110
  • Сумська область – 78
  • Тернопільська область – 51
  • Харківська область – 134
  • Херсонська область – 92
  • Хмельницька область – 79
  • Черкаська область – 75
  • Чернівецька область – 53
  • Чернігівська область – 80

Нагадаємо, днем раніше, 2 червня, повідомлялося про 2 205 нових випадків коронавірусу, 158 смертей, ще 9 405 пацієнтів одужали.

Як повідомлялося, у МОЗ українцям вкотре нагадали важливість вакцинації від коронавірусу, але пояснили, що після щеплення ефективний імунітет до хвороби формується не одразу. Повністю захищеною від COVID-19 людина вважається лише, коли після другого щеплення минуло два тижні. 

А ще раніше відома українська інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що у світі протягом 5-7 років з'явиться новий вірус. Він може стати ще більш небезпечним, аніж коронавірус.

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