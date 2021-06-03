Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 3 червня

В Україні кількість хворих на коронавірус зросла на понад дві тисячі.
В Україні станом на ранок 3 червня зафіксовано 2 581 новий випадок коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 102 людини, ще 9 405 одужали.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Так, загалом вже в Україні 2 209 417 випадків коронавірусу за час пандемії, одужало - 2 072 091 осіб, померли - 50 959 пацієнтів.
За останню добу найбільше підтверджених випадків у м. Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях. Загалом серед нових хворих 122 дитини та 129 медпрацівників.
Детальна ситуація з коронавірусом у регіонах:
- м. Київ – 529
- Вінницька область – 30
- Волинська область – 77
- Дніпропетровська область – 177
- Донецька область – 120
- Житомирська область – 79
- Закарпатська область – 48
- Запорізька область – 182
- Івано-Франківська область – 57
- Київська область – 143
- Кіровоградська область – 30
- Луганська область – 48
- Львівська область – 154
- Миколаївська область – 65
- Одеська область – 50
- Полтавська область – 40
- Рівненська область – 110
- Сумська область – 78
- Тернопільська область – 51
- Харківська область – 134
- Херсонська область – 92
- Хмельницька область – 79
- Черкаська область – 75
- Чернівецька область – 53
- Чернігівська область – 80
Нагадаємо, днем раніше, 2 червня, повідомлялося про 2 205 нових випадків коронавірусу, 158 смертей, ще 9 405 пацієнтів одужали.
Як повідомлялося, у МОЗ українцям вкотре нагадали важливість вакцинації від коронавірусу, але пояснили, що після щеплення ефективний імунітет до хвороби формується не одразу. Повністю захищеною від COVID-19 людина вважається лише, коли після другого щеплення минуло два тижні.
А ще раніше відома українська інфекціоністка Ольга Голубовська вважає, що у світі протягом 5-7 років з'явиться новий вірус. Він може стати ще більш небезпечним, аніж коронавірус.