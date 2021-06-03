Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 июня

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на две тысячи.
В Украине по состоянию на утро 3 июня зафиксирован 2 581 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 102 человека, еще 9 405 выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Так, в общем уже в Украине 2 209 417 случаев коронавируса за время пандемии, выздоровел — 2 072 091 человек, умерло — 50 959 пациентов.
За последние сутки всего подтвержденных случаев в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях. В целом среди новых больных 122 ребенка и 129 медработников.
Подробная ситуация с коронавирусом в регионах:
- г. Киев — 529
- Винницкая область — 30
- Волынская область — 77
- Днепропетровская область — 177
- Донецкая область — 120
- Житомирская область — 79
- Закарпатская область — 48
- Запорожская область — 182
- Ивано-Франковская область — 57
- Киевская область — 143
- Кировоградская область — 30
- Луганская область — 48
- Львовская область — 154
- Николаевская область — 65
- Одесская область — 50
- Полтавская область — 40
- Ровенская область — 110
- Сумская область — 78
- Тернопольская область — 51
- Харьковская область — 134
- Херсонская область — 92
- Хмельницкая область — 79
- Черкасская область — 75
- Черновицкая область — 53
- Черниговская область — 80
Напомним, днем ранее, 2 июня, сообщалось о 2 205 новых случаях коронавируса, 158 смертей, еще 9405 пациентов выздоровели.
Как сообщалось, в Минздраве еще раз напомнили украинцам важность вакцинации от коронавируса, но объяснили, что после прививки эффективный иммунитет к болезни формируется не сразу. Полностью защищенным от COVID-19 человек считается только, когда после второй прививки прошло две недели.
А еще ранее известная украинская инфекционист Ольга Голубовская считает, что в мире в течение 5-7 лет появится новый вирус. Он может стать еще более опасным, чем коронавирус.