Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 июня

В Украине количество больных коронавирусом выросло более чем на две тысячи.

В Украине по состоянию на утро 3 июня зафиксирован 2 581 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 102 человека, еще 9 405 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Так, в общем уже в Украине 2 209 417 случаев коронавируса за время пандемии, выздоровел — 2 072 091 человек, умерло — 50 959 пациентов.

За последние сутки всего подтвержденных случаев в г. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях. В целом среди новых больных 122 ребенка и 129 медработников.

Подробная ситуация с коронавирусом в регионах:

г. Киев — 529

Винницкая область — 30

Волынская область — 77

Днепропетровская область — 177

Донецкая область — 120

Житомирская область — 79

Закарпатская область — 48

Запорожская область — 182

Ивано-Франковская область — 57

Киевская область — 143

Кировоградская область — 30

Луганская область — 48

Львовская область — 154

Николаевская область — 65

Одесская область — 50

Полтавская область — 40

Ровенская область — 110

Сумская область — 78

Тернопольская область — 51

Харьковская область — 134

Херсонская область — 92

Хмельницкая область — 79

Черкасская область — 75

Черновицкая область — 53

Черниговская область — 80

Напомним, днем ранее, 2 июня, сообщалось о 2 205 новых случаях коронавируса, 158 смертей, еще 9405 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, в Минздраве еще раз напомнили украинцам важность вакцинации от коронавируса, но объяснили, что после прививки эффективный иммунитет к болезни формируется не сразу. Полностью защищенным от COVID-19 человек считается только, когда после второй прививки прошло две недели.

А еще ранее известная украинская инфекционист Ольга Голубовская считает, что в мире в течение 5-7 лет появится новый вирус. Он может стать еще более опасным, чем коронавирус.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

До конца июня по всей Украине закроют половину коронавирусных больниц

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку