Ольга нуждается в помощи, чтобы преодолеть онкологию

Она проходит курс химиотерапии и таргентнои терапии.

Осенью прошлого года жизни Ольга Дахнюк с Волыни радикально изменила болезнь. Врачи обнаружили у женщины злокачественную опухоль на почке, которая быстро распространялась организмом.

«6 ноября 2020 Ольге сделали первую операцию, ей удалили левую почку, после чего она прошла курс таргентной терапии. К сожалению, лечение не дало желаемого результата. Компьютерная томография выявила, что болезнь прогрессирует дальше, метастазы поразили не только легкие, а и другие органы», — рассказывают друзья женщины.

Все это время врачи подбирали лечение, чтобы сдержать болезнь и в прошлом месяце Ольга перенесла вторую операцию по удалению пораженных болезнью женских органов.

«Она проходит курс химиотерапии и таргентной терапии. Дальнейшее лечение и реабилитация требует очень больших финансовых затрат. Семья Ольги уже потратила на лечение все свои сбережения и нуждаются в вашей помощи. Поэтому, обращаемся к вам с просьбой поддержать финансово Ольгу», — просят друзья.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168755423943030 ДАХНЮК ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

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