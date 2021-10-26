Нацкорпус пікетував Офіс генпрокурора: які вимоги

Мітингувальники вимагали покарати мера міста Кремінна Луганської області Володимира Струка.

Представники Нацкорпусу під стінами Офісу генпрокурора вимагали розслідувати відкриті кримінальні провадження проти мера міста Кремінна Луганської області Володимира Струка.

Про це 26 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.14:00.

Як повідомляють у Нацкорпусі, проти Струка порушені два кримінальних провадження за підозрою у спробі повалення Констутиційного ладу та зазіханні на територіальну цілісність держави.

У Києві мітингарі вимагали розслідувати справи проти Володимира Струка | Новини України

Зокрема, навесні 2014-го Струк допомагав в організації псевдореферендуму у Луганську. Крім того, заявляють активісти, він фінансував так звані "загони самооборони" та переслідував проукраїнських журналістів. За словами представників Нацкорпусу, попри відкриті кримінальні провадження, за мовчазної згоди правоохоронців, у 2020 році Струк був обраний міським головою Кремінної.

"Ми вимагаємо вручення підозри Струку та подальшої передачі матеріалів до суду", - зазначив організатор акції Владислав Кирилов.

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