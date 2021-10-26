Нацкорпус пикетировал Офис генпрокурора: какие требования

Митингующие требовали наказать мэра города Кременная Луганской области Владимира Струка.

Представители Нацкорпуса у стен Офиса генпрокурора требовали расследовать открытые уголовные производства против мэра города Кременная Луганской области Владимира Струка.

Об этом 26 октября говорится в сюжете ТСН.14:00.

Как сообщают в Нацкорпусе, против Струка возбуждено два уголовных производства по подозрению в попытке свержения Конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность государства.

В Киеве митингующие требовали расследовать дела против Владимира Струка | Новости Украины

В частности, весной 2014 года Струк помогал в организации псевдореферендума в Луганске. Кроме того, заявляют активисты, он финансировал так называемые "отряды самообороны" и преследовал проукраинских журналистов. По словам представителей Нацкорпуса, несмотря на открытые уголовные производства, с молчаливого согласия правоохранителей, в 2020 году Струк был избран городским главой Кременной.

"Мы требуем вручения подозрения Струку и последующей передачи материалов в суд", – отметил организатор акции Владислав Кириллов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку