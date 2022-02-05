Навчаються, аби захистити рідне місто: в Одесі розпочався масштабний вишкіл цивільного населення

Курс тренування для цивільного населення розробляли військові.

В Одесі розпочався масштабний вишкіл цивільного населення. Патріоти опановують військову науку, польову медицину та готуються воювати в міських умовах. На перше тренування зібралося понад півтори сотні учасників.

Як цивільні опановують професію військового, розповіли у сюжеті ТСН.19:30 за 5 лютого.

Люди збираються зранку на території знакового для одеситів місця: це 412 батареї, яка обороняла місто під час Другої світової війни. До вишколу підготувалися серйозно: у більшості тактичний одяг, бронежилети та зброя з набоями.

Перед заняттям шикуються та одразу дають зрозуміти: чому тут зібралися. "Не панікуй. Готуйся. Слава Україні! Героям Слава! Слава Нації! Смерть ворогам! Україна - понад усе", - кричать усі гуртом.

Курс тренування для цивільних розробляли військові, які мають досвід ведення бойових дій. Його назвали базовим, бо вишкіл дає можливість новачкам зрозуміти що таке зброя, як з нею поводитися і як вижити. "Хочеться дати людям, цивільним перш за все, навички тактичної медицини. Головне запитання - врятувати себе, не піддатися паніці та врятувати свої родини", - каже представник штабу Одеси Сергій Братчук.

В Одесі розпочався масштабний вишкіл цивільного населення | Новини України

До військового вишколу чоловіків долучилися і кілька жінок. За їхніми словами, на випадок війни мають знати, як діяти та не панікувати.

Для тренувань обрали степову місцевість, яка притаманна для Одещини. Марш-кидок по багнюці, а потім імітація атаки диверсійної групи на стратегічний об'єкт. Такий вишкіл для цивільних - це можливість після закінчення навчання долучитися до Збройних сил України або територіальної оборони.

Саме тому за маневрами уважно спостерігають професійні військові. "Дуже багато людей є, які саме патріотично налаштовані, які розуміють, яка загроза існує. Дуже багато звертаються, щоб записатися до проходження кадрової служби", - каже командир Тероборони Одещини Олег Березовський.

В перший день учасники вишколу вивчили, як поводитися зі зброєю в різних ситуаціях. Наступного разу кажуть, що тренуватимуться надавати допомогу пораненим. Такі заняття планують проводити кожні вихідні, коли люди вільні від роботи і можуть підвищити свої навички у військовій справі.