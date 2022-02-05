Ринок землі: де активно продають чорнозем

За сім місяців укладено 86 тися угод.

Від початку ринку землі в Україні продали 219 493 гектарів землі.

Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Від липня 2021 року до 27 січня 2022-го було укладено 86 тисяч угод. Крім того, 5 447 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру.

Найбльше угод уклали в Харківській області - 8 847 угоди. Найменше - 1162 - у Луганській області.

Найбільше гектарів землі продали у:

Харківській області – 31 783 га,

Кіровоградській області – 20 660,3 га,

Дніпропетровській області - 19 248,8 га.

Найменше землі продали:

на Прикарпатті - 770,3 га,

на Буковині -1 335,8 га,

у Рівненській області - 1 490 га.

Найбльше грошей за продаж землі виручили:

у Київській області – 752,9 млн грн,

Харківській області - 574,7 млн грн,

574,7 млн грн, Полтавській області - 271,1 млн грн.

Нагадаємо, зараз купувати землю можуть лише фізичні особи. Від 2024 року право купувати землю отримають юридичні особи. Але наразі "в одні руки" можна буде придбати не більш ніж 100 гектарів, а вже після - не більше 10 тисяч гектарів. До цього на купівлю-продаж землі 20 років діяв мораторій.

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