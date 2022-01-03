Ринок землі в Україні: в яких областях активно продають чорнозем

Ринок землі в Україні: в яких областях активно продають чорнозем

Укладено майже 78 тис. угод.

У 2021 році в Україні продали 198,48 тис. гектарів земель сільгосппризначення.

Про це свідчать дані Мінагрополітики станом на 31 грудня 2021-го.

Заа площею проданих ділянок лідирують такі області:

Харківська - 28 370 га,

Кіровоградська - 19 075,6 га

Дніпропетровська - 17 566,4 га,

Херсонська -16 063,4 га,

Полтавська -15 383,2 га.

Найменше землі продали на Буковині - 1111,7 га, а також на Прикарпатті - 717,7 га.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 77 880 угод в рамках ринку землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зараз купувати землю можуть лише фізичні особи. Від 2024 року право купувати землю отримають юридичні особи. Але поки що, "в одні руки" можна буде придбати не більш як 100 гектарів, а вже після - не більше 10 тисяч гектарів. До цього на купівлю-продаж землі 20 років діяв мораторій.

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