Ринок землі в Україні: в яких областях активно продають чорнозем

Укладено майже 78 тис. угод.
У 2021 році в Україні продали 198,48 тис. гектарів земель сільгосппризначення.
Про це свідчать дані Мінагрополітики станом на 31 грудня 2021-го.
Заа площею проданих ділянок лідирують такі області:
- Харківська - 28 370 га,
- Кіровоградська - 19 075,6 га
- Дніпропетровська - 17 566,4 га,
- Херсонська -16 063,4 га,
- Полтавська -15 383,2 га.
Найменше землі продали на Буковині - 1111,7 га, а також на Прикарпатті - 717,7 га.
"Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 77 880 угод в рамках ринку землі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, зараз купувати землю можуть лише фізичні особи. Від 2024 року право купувати землю отримають юридичні особи. Але поки що, "в одні руки" можна буде придбати не більш як 100 гектарів, а вже після - не більше 10 тисяч гектарів. До цього на купівлю-продаж землі 20 років діяв мораторій.
Читайте також:
- Після Нового року в Україні стрімко здорожали овочі: яка вартість
- Різке падіння чи стабілізація: яким буде курс долара в Україні 2022 року
- Прожитковий мінімум-2022: показники для основних соціальних і демографічних груп населення від 1 січня