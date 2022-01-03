Ані Лорак зібралася в тур містами України

Артистка анонсувала три концерти на сході країни.

Співачка Ані Лорак оголосила, що 2022-го у неї великі плани щодо України.

Так, артистка розсекретила, що планує вирушити у всеукраїнський тур. Щоправда, поки анонсувала виступи лише у трьох містах на сході України – Харкові, Запоріжжі та Херсоні. За словами Лорак, графіки формуються і невдовзі вона оприлюднить дати концертів в інших містах.

"Вже цього року ми з моєю командою потішимо шанувальників серією концертів Україною з програмою The Best, на яких пролунають хіти та нові пісні. Графік формується, але вже відомі дати перших шоу: 20 травня – Харків, 22 травня – Запоріжжя, 23 травня – Херсон. Стежте за оновленнями на моїх сторінках у соцмережах та на офіційному сайті", - зазначила Лорак, пише "КП" в Україні".

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Розповіла виконавиця й про те, що на цих концертах пролунають її найкращі пісні, а українським хітам буде виділено окремий блок.

Зазначимо, що у серпні 2021-го Ані Лорак вперше за сім років дала сольний концерт в Україні. Артистка виступила в Одесі. Попри безліч гнівних коментарів у соцмережах, сам концерт минув доволі спокійно. Жодних заворушень, чи навіть натяків на невдоволених активістів не було.

Виступ Лорак тривав півтори години. Людей зібралося стільки, що яблуку не було де впасти.

Як відомо, до цього Лорак давала концерт 2014-го.Тоді її виступ обурив активістів, концерт спровокував масові заворушення, які супроводжувалися бійками та димовими шашками. Свої дії протестувальники пояснювали тим, що у розпал воєнних дій на сході України Лорак не цуралася їздити до країни-агресора Росії, отримувати там нагороди. А згодом залишитися там і працювати.

Нагадаємо, що у листопаді 2017-го Ані Лорак неочікувано виступила у Палаці "Україна" у Києві на шоу, присвяченому 15-річчю балету "Freedom". Це стало справжнім шоком, адже в афішах вона вказана не була. Було лише зазначено, що очікується "спеціальний гість".

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