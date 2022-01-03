Ани Лорак собралась в тур по городам Украины

Артистка анонсировала три концерта на востоке страны.

Певица Ани Лорак объявила, что в 2022-м у нее большие планы на Украину.

Так, артистка рассекретила, что планирует отправиться во всеукраинский тур. Правда, пока анонсировала выступления только в трех городах на востоке Украины – Харькове, Запорожье и Херсоне. По словам Лорак, графики формируются, и вскоре она обнародует даты концертов в других городах.

"Уже в этом году мы с моей командой обрадуем поклонников серией концертов по Украине с программой The Best, на которых прозвучат хиты и новые песни. График формируется, но уже известны даты первых шоу: 20 мая – Харьков, 22 мая – Запорожье, 23 мая – Херсон. Следите за обновлениями на моих страницах в соцсетях и на официальном сайте", — отметила Лорак, пишет "КП" в Украине".

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Рассказала исполнительница и о том, что на этих концертах прозвучат ее лучшие песни, а украинским хитам будет выделен отдельный блок.

Отметим, что в августе 2021-го Ани Лорак впервые за семь лет дала сольный концерт в Украине. Артистка выступила в Одессе. Несмотря на множество гневных комментариев в соцсетях, сам концерт прошел довольно спокойно. Никаких беспорядков или даже намеков на недовольных активистов не было.

Выступление Лорак длилось полтора часа. Людей собралось столько, что яблоку негде было упасть.

Как известно, до этого Лорак давала концерт в 2014-м. Тогда ее выступление возмутило активистов, концерт спровоцировал массовые беспорядки, сопровождавшиеся драками и дымовыми шашками. Свои действия протестующие объясняли тем, что в разгар военных действий на востоке Украины Лорак не сторонилась ездить в страну-агрессор Россию, получать там награды. А потом остаться там и работать.

Напомним, что в ноябре 2017-го Ани Лорак неожиданно выступила во Дворце "Украина" в Киеве на шоу, посвященном 15-летию балета "Freedom". Это послужило настоящим шоком, ведь в афишах она указана не была. Было лишь отмечено, что ожидается "специальный гость".

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