Рынок земли: где активно продают чернозем

За семь месяцев заключено 86 тысяч сделок.
С начала рынка земель и в Украине было продано 219 493 гектаров земли.
Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
С июля 2021 года по 27 января 2022 было заключено 86 тысяч соглашений. Кроме того, 5447 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру.
Больше всего соглашений заключили в Харьковской области — 8 847 соглашений. Меньше всего – 1162 – в Луганской области.
Больше всего гектаров земли продали в:
- Харьковской области – 31 783 га,
- Кировоградской области – 20 660,3 га,
- Днепропетровской области – 19 248,8 га.
Меньше всего земли продали:
- на Прикарпатье – 770,3 га,
- на Буковине -1335,8 га,
- в Ровенской области – 1 490 га.
Больше всего денег за продажу земли выручили:
- в Киевской области – 752,9 млн грн,
- Харьковской области — 574,7 млн грн,
- Полтавской области – 271,1 млн грн.
Напомним, сейчас покупать землю могут только физлица. С 2024 года право покупать землю получат юридические лица. Но сейчас "в одни руки" можно будет приобрести не более 100 гектаров, а уже после — не более 10 тысяч гектаров. До этого на куплю-продажу земли 20 лет действовал мораторий.
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