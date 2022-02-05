Рынок земли: где активно продают чернозем

За семь месяцев заключено 86 тысяч сделок.

С начала рынка земель и в Украине было продано 219 493 гектаров земли.

Об этом сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

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С июля 2021 года по 27 января 2022 было заключено 86 тысяч соглашений. Кроме того, 5447 нотариусов подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру.

Больше всего соглашений заключили в Харьковской области — 8 847 соглашений. Меньше всего – 1162 – в Луганской области.

Больше всего гектаров земли продали в:

Харьковской области – 31 783 га,

Кировоградской области – 20 660,3 га,

Днепропетровской области – 19 248,8 га.

Меньше всего земли продали:

на Прикарпатье – 770,3 га,

на Буковине -1335,8 га,

в Ровенской области – 1 490 га.

Больше всего денег за продажу земли выручили:

в Киевской области – 752,9 млн грн,

Харьковской области — 574,7 млн грн,

574,7 млн грн, Полтавской области – 271,1 млн грн.

Напомним, сейчас покупать землю могут только физлица. С 2024 года право покупать землю получат юридические лица. Но сейчас "в одни руки" можно будет приобрести не более 100 гектаров, а уже после — не более 10 тысяч гектаров. До этого на куплю-продажу земли 20 лет действовал мораторий.

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