Найбільшу в світі шаурму приготували у Києві

Найбільшу в світі шаурму приготували у Києві

Рекорд зафіксували і потім нагодували нею присутніх.

Сьогодні, 9 жовтня, в Києві, на Контрактовій площі зробили найбільшу в світі шаурму.

Про це йдеться в ТСН.19.30.

Розмір гіганта - 129 метрів і 4 сантиметри. Готували фастфуд одразу 120 кухарів. Загальна вага страви перевищила 200 кілограмів. Підсмажували її за допомогою туристичних пальників.

Рекордну довжину засвідчували спеціальною великою рулеткою. Після фіксації рекорду цар-донер порізали на невеликі шматочки і роздали всім охочим.

«Салат, курка, йогуртовий соус і обов’язково багато любові, не скупимося на любов», - каже шеф-кухар Алекс Юсупов.

Новини України: у Києві зробили найбільшу в світі шаурму

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