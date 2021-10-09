Через корупційний скандал канцлер Австрії подав у відставку

Через корупційний скандал канцлер Австрії подав у відставку

Прокуратура розпочала розслідування щодо Себастьяна Курца в зв'язку з підозрою в підкупі ЗМІ.

У суботу, 9 жовтня, канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде у відставку на тлі розслідування прокуратури проти нього.

Про це повідомляє видання Kronen Zeitung з посиланням на пресконференцію очільника австрійського уряду.

За словами Курца, він вважає необхідним покинути посаду, щоб вийти із “патової ситуації”, яка виникла через розслідування, яке проводить прокуратура у справі про корупцію та хабарництво.

Як повідомляла газета Die Presse, 6 жовтня в кабінетах Австрійської народної партії, очолюваної паном Курцем, пройшли обшуки в зв'язку з підозрою в підкупі ЗМІ.

Обшуки проводили також у кабінетах у офіційного представника Курца Йоханнеса Фрішманна, уповноваженого у роботі із засобами масової інформації Геральда Флейшманна і радника Штефана Штайнера, підозрюваних в підкупі австрійської газети Osterreich заради публікації опитувань з позитивними відгуками про партію.

Тимчасово виконувати обов’язки очільника уряду буде міністр закордонних справ Австрії, соратник Курца по Народній партії Александер Шалленберг.

“Зараз необхідні стабільні відносини. Щоб розв’язати патову ситуацію, я повинен відійти в сторону. Я попросив команду Народної партії обов'язково продовжити роботу. Як голова партії я запропонував федеральному президенту Александера Шалленберга як нового керівника уряду”, - сказав Курц на прес-конференції.

Себастьян Курц очолив уряд Австрії у грудні 2017 року. На той момент він був наймолодшим головою уряду в світі.

Нагадаємо, що міжнародний проєкт розслідування Pandora Papers відкрив інформацію про таємні офшорні справи 35 світових лідерів - це нинішні і колишні президенти, глави урядів і міністри.

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