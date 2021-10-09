Під час опери “Садко” у Москві артиста на смерть придавило декорацією

Під час опери “Садко” у Москві артиста на смерть придавило декорацією

Трагедія сталася на очах у глядачів у знаменитому Большому театрі.

У суботу, 9 жовтня, в Большому театрі Москви загинув 37-річний артист, задіяний у масовій сцені, під час вистави.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Під час вечірньої вистави опери "Садко" одному з артистів мімансу (мімічного ансамблю для масових сцен) придавило шию декорацією, від чого він помер на місці. Як з'ясувалося, загиблий - 37-річний Євген Куліш.

Фото: Telegram

За словами очевидців, він не встиг відійти, коли на сцену опускалися декорації. Глядачі не відразу зрозуміли, що щось пішло не так. Виставу припинили вигуками: "Стоп! Стоп! Викличте швидку. Тут кров!".

Після нещасного випадку завісу на сцені різко опустили і оголосили антракт. Через півгодини адміністрація повідомила про перенесення постановки з технічних причин.

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До Большого театру прибули працівники швидкої допомоги, які вже нічим не могли допомогти потерпілому, та поліцейські.

Нагадаємо, раніше японський актор і майстер єдиноборств Сонні Чіба, відомий за кінострічками "Вуличний боєць" і "Убити Білла", помер від ускладнень, пов'язаних із COVID-19.

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