У Москві дороги помиють шампунем: навіщо

Розчин безпечний, кажуть в мерії.
У Москві сьогодні, 25 вересня, дороги та тротуари промиють спеціальним шампунем.
Про це повідомляє Telegram-канал "Міське господарство Москви".
За словами заступника мера Москви Петра Бірюкова, розчин допоможе очистити мазутні, масляні плями та інші забруднення на дорогах, а також на парковках та у дворах.
"У недоступних для техніки місцях промивання будуть виконувати вручну комплексні бригадами працівників комунальних служб", - сказав він заступник московського мера.
Бірюков наголошує, що шампунь безпечний. Він повністю розкладається в ґрунті і не містить небезпечних речовин.
Як повідомлялося, у Москві кілька парашутистів приземлилися просто на жваву трасу на проспект. Вони стрибали з московської висотки попри дощ, туман погану видимість. Приземлилися вони просто на Ленінський проспект.