У Москві дороги помиють шампунем: навіщо

У Москві дороги помиють шампунем: навіщо

Розчин безпечний, кажуть в мерії.

У Москві сьогодні, 25 вересня, дороги та тротуари промиють спеціальним шампунем.

Про це повідомляє Telegram-канал "Міське господарство Москви".

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За словами заступника мера Москви Петра Бірюкова, розчин допоможе очистити мазутні, масляні плями та інші забруднення на дорогах, а також на парковках та у дворах.

"У недоступних для техніки місцях промивання будуть виконувати вручну комплексні бригадами працівників комунальних служб", - сказав він заступник московського мера.

Бірюков наголошує, що шампунь безпечний. Він повністю розкладається в ґрунті і не містить небезпечних речовин.

Як повідомлялося, у Москві кілька парашутистів приземлилися просто на жваву трасу на проспект. Вони стрибали з московської висотки попри дощ, туман погану видимість. Приземлилися вони просто на Ленінський проспект.

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