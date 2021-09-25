В Москве дороги помоют шампунем: зачем

В Москве дороги помоют шампунем: зачем

Раствор безопасен, говорят в мэрии.

В Москве сегодня, 25 сентября, дороги и тротуары промоют специальным шампунем.

Об этом сообщает Telegram канал "Городское хозяйство Москвы".

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По словам заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, раствор поможет очистить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения на дорогах, а также на парковках и во дворах.

"В недоступных для техники местах промывки будут выполнять вручную комплексные бригадами работников коммунальных служб", — сказал он заместитель московского мэра.

Бирюков отмечает, что шампунь безопасен. Он полностью разлагается в почве и не содержит опасных веществ.

Как сообщалось, в Москве несколько парашютистов приземлились прямо на оживленную трассу на проспект. Они прыгали с московской высотки несмотря на дождь, туман плохой видимости. Приземлились они прямо на Ленинский проспект.

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