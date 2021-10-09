Самую большую в мире шаурму приготовили в Киеве

Рекорд зафиксировали и потом накормили ею присутствующих.
Сегодня, 9 октября, в Киеве на Контрактовой площади сделали самую большую в мире шаурму.
Об этом говорится в ТСН.19.30.
Размер гиганта — 129 метров и 4 сантиметра. Готовили фастфуд сразу 120 поваров. Общий вес блюда превысило 200 килограммов. Жарили ее с помощью туристических горелок.
Рекордное длину свидетельствовали специальной большой рулеткой. После фиксации рекорда царь-донер порезали на небольшие кусочки и раздали всем желающим.
«Салат, курица, йогуртовый соус и обязательно много любви, а не скупимся на любовь», — говорит шеф-повар Алекс Юсупов.
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