Синдром річниці 24 лютого: як пережити

Синдром річниці – це переживання думок, емоцій та спогадів, які виникають напередодні дати, пов’язаної з травматичною подією.

ТСН.ua розпочинає серію публікацій про важливість психічного здоров'я.

Про те, як пережити синдром річниці 24 лютого - дати початку війни у 2022 році, розповіла Лариса Засєкіна, докторка психологічних наук, професорка Волинського національного університету імені Лесі Українки, директорка Українського центру психотравми.

За її словами, важливо розуміти, що синдром річниці – це нормальна реакція організму на переживання ненормальної, «жорстокої» події, яка трапляється у житті. Цей синдром зазвичай зникає сам поступово, мірою того, як мітка календаря віддаляється від дати травматичної події.

Виникнення синдрому річниці свідчить про те, що етап горювання, який є природним після втрати, ще триває, і потребує турботи про себе. Насправді існує небагато наукових досліджень із переживання синдрому річниці, але більшість із них, зокрема теорія авторитетної вченої у галузі травматичного стресу Едни Фоа пов’язують синдром річниці з тривожністю, яка посилюється напередодні «травматичної» дати. Адже травматична дата сигналізує про потенційну небезпеку і вмикає стан гіперпильності. Зазвичай синдром тривожності розглядають після того, як травматична подія вже відбулася. Оскільки війна пов’язана із великою кількістю втрат і горя, синдром річниці може з'являтися під час війні, яка ще триває.

Існує низка способів полегшити переживання синдрому річниці. Ось наші рекомендації від Українського центру психотравми.

Будьте свідомими того, що переживання, пов’язані із травматичною подією, можуть поглибитися напередодні цієї дати. Тому варто заздалегідь помітити наближення цієї дати у власному календарі. Звичайно, не очікувати болючих емоцій та спогадів, а просто знати, що вони можуть з’явитися і розуміти їхню плинність.

Підготуватися до цього, якщо вже були такі переживання раніше. Обговоріть це з найближчими для Вас людьми та розкажіть їм про свої переживання.

Обмежте контакти зі ЗМІ та соціальними мережами. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну – це наша спільна колективна травма, тому буде багато обговорень, спогадів, травматичних зображень, відео тощо, які можуть поглиблювати переживання.

Поговоріть про свої переживання з родичами, знайомими, колегами. Якщо поряд нікого немає, корисно викласти свої думки на папері, при цьому записуйте усе, що відчуваєте: найгостріші емоції та почуття.

Потурбуйтеся за себе та переконайтеся, що Ви володієте прийомами самодопомоги та самоспівчуття, які є необхідними при переживанні синдрому річниці.

Відчуте приналежність і єдність з українською спільнотою, яка зазнала травми. Відчуття приналежності та єдності з іншими є надзвичайно важливими у переживанні симптомів травми.

Здійсніть ритуали пам’яті: зробіть благодійний внесок у спільноту відвідайте меморіал, візьміть участь у подіях, організованих Вашою громадкою або самі зорганізуйте це.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, що, на думку ВООЗ, кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад на тлі війни.

Раніше ТСН.ua писав, як пережити ситуацію невідомості, якщо рідна людина зникла під час війни.

Читайте також:

Синдром біженця та провина вцілілого: українців "накриває" депресія