Синдром годовщины 24 февраля: как пережить

ТСН.ua начинает серию публикаций о важности психического здоровья.

О том, как пережить синдром годовщины 24 февраля — даты начала войны в 2022 году, рассказала Лариса Засекина, доктор психологических наук, профессор Волынского национального университета имени Леси Украинки, директор Украинского центра психотравмы.

По ее словам, важно понимать, что синдром годовщины – это нормальная реакция организма на переживание ненормального, «жестокого» события, которое происходит в жизни. Этот синдром обычно исчезает сам постепенно, по мере того, как метка календаря удаляется от даты травматического события.

Возникновение синдрома годовщины свидетельствует о том, что этап горения, который является естественным после потери, еще продолжается и нуждается в заботе о себе. На самом деле существует немного научных исследований по переживанию синдрома годовщины, но большинство из них, в частности теория авторитетного ученого в области травматического стресса Эдни Фоа, связывают синдром годовщины с тревожностью, которая усиливается накануне «травматической» даты. Ведь травматическая дата сигнализирует о потенциальной опасности и включает состояние гипербдительности. Обычно синдром тревожности рассматривают после того, как травматическое событие уже произошло. Поскольку война связана с большим количеством потерь и горя, синдром годовщины может появляться во время продолжающейся войны.

Существует ряд способов облегчить переживание синдрома годовщины. Вот наши рекомендации от Украинского центра психотравмы.

Будьте осознаны, что переживания, связанные с травматическим событием, могут углубиться накануне этой даты. Поэтому следует заранее заметить приближение этой даты в собственном календаре. Конечно, не ожидать болезненных эмоций и воспоминаний, а просто знать, что они могут появиться и понимать их текучесть.

Подготовиться к этому, если уже были такие переживания раньше. Обсудите это с ближайшими людьми и расскажите им о своих переживаниях.

Ограничьте контакты со СМИ и социальными сетями. Полномасштабное вторжение России в Украину – это наша общая коллективная травма, поэтому будет много обсуждений, воспоминаний, травматических изображений, видео и т.п., которые могут усугублять переживания.

Поговорите о своих переживаниях с родственниками, знакомыми, коллегами. Если рядом никого нет, полезно изложить свои мысли на бумаге, при этом записывайте все, что испытываете: самые острые эмоции и чувства.

Позаботьтесь за себя и убедитесь, что Вы владеете приемами самопомощи и самосочувствия, которые необходимы при переживании синдрома годовщины.

Ощутите принадлежность и единство с украинским сообществом, которое получило травмы. Ощущение принадлежности и единства с другими чрезвычайно важны в переживании симптомов травмы.

Совершите ритуалы памяти: внесите благотворительный вклад в сообщество, посетите мемориал, примите участие в событиях, организованных Вашей общественностью или сами организуйте это.

Напомним, что мы ранее писали о том, что, по мнению ВОЗ, каждому четвертому украинцу грозит психическое расстройство на фоне войны.

Ранее ТСН.ua писал, как пережить ситуацию неизвестности, если родной человек исчез во время войны.

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