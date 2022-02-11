У Дніпропетровській області знешкодили "диверсантів"

У регіоні відбулися навчання СБУ.

Масштабні навчання у військових частинах Дніпропетровщини провела СБУ.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 11 лютого.

Усі сценарії, кажуть спецпризначенці, максимально наближені до небезпечних ситуацій, які можуть бути в реальних умовах.

За легендою, кілька диверсійних груп збирали розвіддані за допомогою безпілотників. А інші намагалися потрапити до військових частин, аби влаштувати вибухи. Усіх вдаваних ворогів під час навчань вдалося зупинити та знешкодити.

СБУ провела масштабні навчання у військових частинах Дніпропетровської області | Новини України

Раніше стало відомо, що військовослужбовці Національної гвардії України беруть участь у масштабних навчаннях "Заметіль-2022" щодо управління угрупованнями військ (сил) під час ведення бойових дій.