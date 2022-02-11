В Днепропетровской области обезвредили "диверсантов"

В регионе прошли учения СБУ.

Масштабные учения в воинских частях Днепропетровской области провела СБУ.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 11 февраля.

Все сценарии, говорят спецназовцы, максимально приближены к опасным ситуациям, которые могут быть в реальных условиях.

По легенде, несколько диверсионных групп собирали разведданные с помощью беспилотников. А другие пытались попасть в воинские части, чтобы устроить взрывы. Всех врагов во время учений удалось остановить и обезвредить.

СБУ провела масштабные учения в воинских частях Днепропетровской области Новости Украины

Ранее стало известно, что военнослужащие Национальной гвардии Украины принимают участие в масштабных учениях "Заметіль-2022" по управлению группировками войск (сил) во время ведения боевых действий.