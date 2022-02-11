Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 февраля

За последние сутки количество больных выросло более чем на 41 тысячу.

В Украине по состоянию на утро 11 февраля 2022 года зафиксировано 41 229 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 236 человек, 20 850 пациентов поправилось.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 936 человек, а 72 255 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 462 970 человек;

поправилось – 3 750 826 человек;

летальных исходов – 102 403;

проведено ПЦР-тестов – 18 920 897.

С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. Всего проведено 30 997 467 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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