Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 февраля

За последние сутки количество больных выросло более чем на 41 тысячу.
В Украине по состоянию на утро 11 февраля 2022 года зафиксировано 41 229 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 236 человек, 20 850 пациентов поправилось.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 936 человек, а 72 255 человек вакцинировано против COVID-19.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 4 462 970 человек;
- поправилось – 3 750 826 человек;
- летальных исходов – 102 403;
- проведено ПЦР-тестов – 18 920 897.
С начала вакцинальной кампании привито 15 541 413 человек, из них получили первую дозу – 15 541 411 человек, получили две дозы – 14 900 578 человек, получили дополнительную дозу – 22 628 человек, бустерную дозу – 532 850 человек. Всего проведено 30 997 467 прививок.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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