Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 лютого

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 лютого

За останню добу кількість хворих зросла на понад 41 тисячу.

В Україні станом на ранок 11 лютого 2022 року зафіксовано 41 229 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 236 осіб, 20 850 пацієнтів одужало.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 936 осіб, а 72 255 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 462 970 осіб;

одужало – 3 750 826 осіб;

летальних випадків – 102 403;

проведено ПЛР-тестувань – 18 920 897.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 541 413 людей, з них отримали першу дозу – 15 541 411 людей, отримали дві дози – 14 900 578 людей, отримали додаткову дозу – 22 628 людей, бустерну дозу – 532 850 людей. Загалом проведено 30 997 467 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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