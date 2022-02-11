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На трасі Одеса - Миколаїв мікроавтобус влетів в тягач: є загиблі

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На трасі Одеса - Миколаїв мікроавтобус влетів в тягач: є загиблі

Інформатор

Загинули водій і пасажири буса.

На трасі Одеса - Миколаїв сталося лобове зіткнення мікроавтобуса та вантажівки: троє людей загинуло. 

По це розповіли у ТСН.Ранок 11 лютого.

Напередодні пізно ввечері на повній швидкості лоб у лоб зіткнулись мікроавтобус та тягач. Водій і двоє пасажирів буса загинули на місці. Водій фури потрапив до лікарні з травмами.

Удар машин був такої сили, що величезний завантажений тягач перекинувся: кузов викинуло з дороги, а причіп відірвався. На місці ДТП дорога розширюється до чотирьох смуг. Наймовірніше, водій мікроавтобусу не помітив у темряві дорожні знаки та виїхав на зустрічку.

На трасі "Одеса –Миколаїв" зіткнулися мікроавтобусу та вантажівки - троє людей загинуло | Новини України

На трасі "Одеса –Миколаїв" зіткнулися мікроавтобусу та вантажівки - троє людей загинуло | Новини України

Як повідомлялося, в Умані Черкаської області на автодорозі "Стрий - Ізварине" сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода: там зіткнулися три вантажівки. В аварії дивом ніхто не постраждав.

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