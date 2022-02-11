У Харкові відбудеться засідання РНБО: що розглянуть

У Харкові відбудеться засідання РНБО: що розглянуть

Засідання відбудеться в Харківській ОДА.

У п'ятницю, 11 лютого, у Харкові відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 лютого.

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Порядок денний засідання, яке розпочнеться о 15:30 в будівлі Харківської ОДА, оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, це питання ініціював президент Володимир Зеленський.

Засідання, зокрема буде присвячено блокаді російськими військами акваторій Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Крім ризиків для морського судноплавства України, члени ради розглянуть питання організації Територіальної оборони.

У Харкові відбудеться засідання РНБО щодо блокади російськими військами акваторій морів | Новини України

Як повідомлялося, для проведення ракетних та артилерійських навчань російські військові перекрили чотири райони Чорного та Азовського морів. Чорне море перекриватимуть у північно-західній частині аж до 12-мильної прибережної зони України. На Азові - від узбережжя окупованого Криму до Краснодарського краю. Втім, жодних коридорів, аби торгові судна могли дістатися до портів, не передбачено.

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