У Харкові відбудеться засідання РНБО: що розглянуть

Засідання відбудеться в Харківській ОДА.
У п'ятницю, 11 лютого, у Харкові відбудеться виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 11 лютого.
Порядок денний засідання, яке розпочнеться о 15:30 в будівлі Харківської ОДА, оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, це питання ініціював президент Володимир Зеленський.
Засідання, зокрема буде присвячено блокаді російськими військами акваторій Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Крім ризиків для морського судноплавства України, члени ради розглянуть питання організації Територіальної оборони.
Як повідомлялося, для проведення ракетних та артилерійських навчань російські військові перекрили чотири райони Чорного та Азовського морів. Чорне море перекриватимуть у північно-західній частині аж до 12-мильної прибережної зони України. На Азові - від узбережжя окупованого Криму до Краснодарського краю. Втім, жодних коридорів, аби торгові судна могли дістатися до портів, не передбачено.
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