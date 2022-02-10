Росія поступово збільшує кількість військ на кордоні України - Кулеба

За словами Кулеби, у них є дані, які підтвержєують про зростання кількості російських військ поблизу кордонів з Україною.

Останнім часом Росія почала з новою силою нарощувати військову присутність біля українських кордонів.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у виступі на українсько-французькій дискусії у Парижі.

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Очільник українського МЗС зазначив, у міністерстві є дані, які підтвержєують про зростання кількості російських військ поблизу кордонів з Україною. Також у відомстві припускають про можливе різке зростання Збройних сил РФ.

"Поступово кількість військових на російсько-українському кордоні збільшується. Це дійсно відбувається поступово, але динаміка присутня. Ми також розуміємо, що логістична інфраструктура дозволяє РФ зробити різке нарощування", - заявив він.

Дмитро Кулеба зауважив, що додатково існує проблема розташування військ на півночі - на білоруській території, оскільки РФ та Білорусь розпочали спільні навчання "Союзна рішучість" біля українського кордону.

Нагалаємо, 10 лютого старували російсько-білоруські військові навчання. До навчання залучено органи управління, підрозділи та військові частини Східного військового округу РФ, які здійснили перегрупування на відстань близько 10 тисяч кілометрів та Збройних сил Білорусі. У Кремлі заявляють, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки Росії до можливого вторгнення до України і нарощування військової присутності у Європі.

Зауважимо, що у Пентагоні заявили про передислокацію ближче до України російських військ.

Нагадаємо, що в адміністрації президента США вважають загрозою ескалації поблизу українських кордонів спільні військові навчання Білорусі та Росії.

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