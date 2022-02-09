Ескалація поблизу кордонів України - Білий дім про російсько-білоруські військові навчання

10 лютого розпочинається активна фаза військових навчань РФ та Білорусі "Союзна рішучість-2022".
В адміністрації президента США вважають загрозою ескалації поблизу українських кордонів спільні військові навчання Білорусі та Росії, які починаються від 10 лютого.
Про це під час брифінгу у середу, 9 лютого, сказала речниця Білого дому Джен Псакі.
За її словами, Вашингтон стурбований військовими навчаннями РФ та Білорусі, оскільки вони розглядають це, як загрозу подальшого військового нарощування військ біля кордонів з Україною. Водночас вона наголосила, що не йдеться про ймовірний напад на нашу державу.
"Це, без сумніву, нас хвилює, але я не хочу прогнозувати, що це означає вторгнення", – підкреслила Псакі.
Нагадаємо, 10 лютого починаються військові навчання Росії та Білорусі. У Кремлі заявляють, що ці навчання мають виключно оборонний характер. Однак на Заході підозрюють, що це частина підготовки Росії до можливого вторгнення до України, і вже нарощують військову присутність у Європі.
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