“Секрет за секрет”: як в Інтернеті виманюють у дітей їхні “нюдси”

Кожна п’ята дитина у віці 9-12 років в Україні отримувала у Мережі прохання від незнайомців про інтимні фото.

У Києві презентували програму “3D Реальності підлітка”, яка дозволяє буквально подивитися на віртуальний світ очима дитини та зрозуміти, чому дорослому достатньо буквально 18 хвилин, аби вмовити вислати інтимну фотографію в Інтернеті. Тут показують світ, думки і реальне листування дитини вдома із незнайомцем. Така модель рекомендована для перегляду як батькам, щоб зрозуміти краще дітей, так і самим підліткам, щоб пізнати небезпеки життя в Мережі.

Про те, яким поширеним явищем стало виманювання дитячих “нюдсів” (інтимних фотографій) та як йому протистояти, йдеться в середу, 9 лютого, в сюжеті ТСН.19:30.

Киянці Моніці було всього 9 років, коли в соцмережах їй прислали оголені фото дорослі чоловіки. Вона каже, що тоді сильно налякалася і відразу заблокувала користувача. Тепер дівчині вже 13 і вона вперше розповідає про пережите подругам. Навіть батькам про це дівчина раніше не говорила.

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Зрештою, як свідчать опитування, 75 відсотків дітей, які бачать інтимні фото в Інтернеті, не діляться про це із дорослими.

Поліні - 12 років, і вона пригадує, як їй обіцяли гроші за оголене фото в Інтернет-листуванні. Каже, пропонували скинути 100 доларів.

Дівчата співають у дитячому гурті і долучились до мініфільму, в якому розказують, як реагувати, коли в інтернеті просять так звані "нюдси", та пояснюють, які можливі наслідки. “Може людина виставити в соцмережі і продати за гроші - і все, ганьба на всю країну, на весь світ навіть”, - каже одна з них.

Одинадцятирічна донька Марини після знайомства в Інтернеті піддалася на пропозицію гри “Секрет за секрет” і ледве не померла. Маніпулятор у Мережі спершу просив показати шматочок ноги, потім вище і вище. Коли дитина доходить до точки, коли повинна відмовитись, у маніпулятора вже є її інші фото, якими він може шантажувати.

Незнайомець залякував дитину тим, що він поруч і вб'є маму і тата, якщо вона розкаже з ними поділиться. Тоді вона вирішила вбити себе. На щастя, батьки вчасно прийшли додому. Вони одразу звернулися до Кіберполіції, а фахівці за короткий час встановили, де живе шантажист.

Він виявився дорослим чоловіком, який вів таке ж листування ще із сотнею дівчат. Донька Марини досі лікує наслідки цього спілкування у психолога.

Програма віртуальної реальності підлітка, яку презентували в Україні, повинна допомогти дорослим зрозуміти, чому діти опиняються в таких ситуаціях. Часто таке стається не через дитячу необережність, а тому, що злочинці добре знають психологію дітей.

Як свідчить статистика, 44% інтимних фото дітей у Мережі - це селфі, які діти самі знімають вдома поки вчать уроки, поки батьки готують вечерю на кухні чи у ванній. В 3D реальності нагадують батькам - нині саме той вечір аби поговорити з дитиною про ризики віртуальної дружби.

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