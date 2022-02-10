Генпрокурорка Венедіктова підписала повідомлення про підозру Трубіцину

Депутата Київради від "Слуги народу" затримали на отриманні 1,39 млн грн неправомірної вигоди.

Чинному депутату Київської міської ради повідомили про підозру. Прізвище фігуранта НАБУ не називає, але з контексту зрозуміло, що йдеться про гучну справу з Владиславом Трубіциним, якого викрили на отриманні хабаря у понад мільйон гривень.

Про це інформує пресслужба НАБУ

"10 лютого 2022 року чинному депутату Київської міської ради (голові однієї з постійних комісій Київради), якого НАБУ та САП викрили на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди, повідомили про підозру", — зазначає Бюро.

Повідомлення про підозру підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Також про підозру повідомлено іншим 5 фігурантам, викритим 9 лютого "на гарячому".

Нагадаємо, 9 лютого, НАБУ та САП викрили на хабарі чинного депутата Київської міської ради і ще п'ятьох осіб. Згодом стало відомо, що йдеться про депутата Київради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

На скандал уже відреагували і у партії "Слуга народу". "Сподіваємося, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", - зазначила в партії.

Сьогодні, 10 лютого, в. о керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук повідомив, що Трубіцин перебуває у СІЗО.

Депутата Київради зловили на хабарі: за що і від кого Трубіцин вимагав гроші | Новини України