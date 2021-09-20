У Мелітополі авто влетіло у весільний натовп: є постраждалі

Трьох людей, зокрема, й маму нареченої, - із численними травмами - шпиталізували.
У Запоріжській області легковик влетів у весільний натовп. Сталося все в Мелітополі біля ресторану, де проти ночі гуляли одразу два весілля.
Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 20 вересня.
23-річний чоловік не впорався із кермуванням і на швидкості увігнався у гостей, які вийшли на вулицю. Трьох людей, зокрема, й маму нареченої, - із численними травмами - шпиталізували.
Тим часом люди відгамселили водія та його пасажира, котрі намагалися утекти від розлюченого натовпу. Поліція затримала автомобіліста та забрала на освідування. Попередньо, за кермом він був тверезим.
Нагадаємо, у Житомирській області авто влетіло у колесовідбійник: загинув пасажир.