В Мелитополе авто влетело в свадебную толпу: есть пострадавшие

Троих человек, в том числе и маму невесты, — с многочисленными травмами — госпитализировали.
В Запорожской области легковушка влетела в свадебную толпу. Произошло все в Мелитополе возле ресторана, где ближе к ночи гуляли сразу две свадьбы.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 20 сентября.
23-летний мужчина не справился с управлением и на скорости врезался в гостей, которые вышли на улицу. Троих человек, в том числе и маму невесты, — с многочисленными травмами — госпитализировали.
Между тем люди побили водителя и его пассажира, которые пытались убежать от разъяренной толпы. Полиция задержала автомобилиста и забрала на освидетельствование. Предварительно, за рулем он был трезв.
Напомним, в Житомирской области авто влетело в колесоотбойник: погиб пассажир.