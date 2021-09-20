В Мелитополе авто влетело в свадебную толпу: есть пострадавшие

В Мелитополе авто влетело в свадебную толпу: есть пострадавшие

Троих человек, в том числе и маму невесты, — с многочисленными травмами — госпитализировали.

В Запорожской области легковушка влетела в свадебную толпу. Произошло все в Мелитополе возле ресторана, где ближе к ночи гуляли сразу две свадьбы.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 20 сентября.

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23-летний мужчина не справился с управлением и на скорости врезался в гостей, которые вышли на улицу. Троих человек, в том числе и маму невесты, — с многочисленными травмами — госпитализировали.

Между тем люди побили водителя и его пассажира, которые пытались убежать от разъяренной толпы. Полиция задержала автомобилиста и забрала на освидетельствование. Предварительно, за рулем он был трезв.

Новости Украины: в Мелитополе авто влетело в свадебную толпу

Напомним, в Житомирской области авто влетело в колесоотбойник: погиб пассажир.

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