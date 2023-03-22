Що таке нітритна сіль: використання, особливості

Часто у рецептах сиров'яленої ковбаси чи м'яса трапляється нітритна сіль. Що це таке, в чому її відмінність від звичайної кухонної солі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Нітритна сіль — це продукт, який запобігає чи сповільнює псування їжі бактеріями або грибками. Вона містить в собі хлорид натрію (кухонну сіль) та нітриту натрію. Нітритна сіль використовується для приготування в'яленого м'яса чи ковбас (шинка, пастрома, бекон, солонина тощо).

Нітритну сіль в різні рецепти додають для запобіганню ботулізму. Проте на думку консультативного комітету Великої Британії з мікробіологічної безпеки харчових продуктів, нітрити не так вже і потрібні для запобіганню росту бактерії C. botulinum чи збільшенню терміну придатності природукту.

Нітритні солі присутні в деяких овочах. Нітрит натрію також використовують в кулінарії як харчовий консервант, особливо, коли готують різні рибні чи м'ясні в'ялені страви. Там він виступая як антибактеріальний засіб.

Нітритна сіль для м'яса: використання

Додавання нітритної солі до м'яса чи риби у процесі приготування сиров'ялених продуктів має ряд переваг:

запобігання розмноженню бактерій;

подовження термінів зберігання продуктів;

м'ясо стає менш чутливим до температури і не втрачає колір (довше зберігає свіжий і привабливий зовнішній вигляд).

Як визначити дозування нітритної солі? Тут все залежить від загальної ваги конкретного продукту, тому важливо дотримуватися рецепту. Справа в тому, що нітрит — це токсична речовина, якщо вживати його у великих кількостях.

Варто також звернути увагу: ця сіль не підходить для соління страв, які подаються безпосередньо до столу (суп, салат тощо). Її можна використовувати лише для засолювання м'яса, риби.

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