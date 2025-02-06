Ворог знову ударив по Харкову: що відомо

Росіяни не стримують своїх атак на Харків: ще один удар БПЛА за ніч проти 6 лютого 2025 року.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Тепер під ударом Новобаварський район. Деталі зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні.

Нині - без постраждалих.

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