Ворог знову ударив по Харкову: що відомо

Агресор продовжує атакувати Харків.
Росіяни не стримують своїх атак на Харків: ще один удар БПЛА за ніч проти 6 лютого 2025 року.
Про це у повідомленні у соцмережах заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.
"Тепер під ударом Новобаварський район. Деталі зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні.
Нині - без постраждалих.
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