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Ворог знову ударив по Харкову: що відомо

Ворог знову ударив по Харкову: що відомо

РФ продовжує атакувати мирні українські міста / Фото: ТСН.ua

Агресор продовжує атакувати Харків.

Росіяни не стримують своїх атак на Харків: ще один удар БПЛА за ніч проти 6 лютого 2025 року.

Про це у повідомленні у соцмережах заявив Харківський міський голова Ігор Терехов.

"Тепер під ударом Новобаварський район. Деталі зʼясовуємо", - йдеться у повідомленні. 

Нині - без постраждалих. 

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