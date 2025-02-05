Загарбники завдали удару БпЛА по центру Харкова — Терехов

Загарбники вночі 5 лютого завдали удару по центру Харкова іранським ударним безпілотником Shahed.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"Маємо інформацію про удар "Шахедом" по центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, що ворог завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі.

"На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - заявив Терехов.

На місці працюють усі відповідні служби.

Перед цим місцеві телеграм-канали повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Києві уночі 5 лютого пролунала серія вибухів.

Також ми інформували, що в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

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