Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Загарбники завдали удару БпЛА по центру Харкова — Терехов

Загарбники завдали удару БпЛА по центру Харкова — Терехов

Росія вдарила безпілотником по центру Харкова / Фото: Facebook/Київська міська адміністрація

На місці працюють усі відповідні служби.

Загарбники вночі 5 лютого завдали удару по центру Харкова іранським ударним безпілотником Shahed.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"Маємо інформацію про удар "Шахедом" по центральній частині міста", - йдеться у повідомленні.

Пізніше він уточнив, що ворог завдав удару по адміністративній будівлі, розташованій у Салтівському районі. 

"На місці влучання пожежа. У багатоповерхівці, що навпроти, вибиті вікна. Постраждала АЗС. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - заявив Терехов. 

На місці працюють усі відповідні служби.

Перед цим місцеві телеграм-канали повідомили про загрозу ворожих ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що у Києві уночі 5 лютого пролунала серія вибухів.

Також ми інформували, що в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація