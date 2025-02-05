Захватчики нанесли удар БпЛА по центру Харькова — Терехов

На месте работают все соответствующие службы.
Захватчики ночью 5 февраля нанесли удар по центру Харькова иранским ударным беспилотником Shahed.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
"Имеем информацию об ударе "Шахедом" по центральной части города", — говорится в сообщении.
Позже он уточнил, что враг нанес удар по административному зданию, расположенному в Салтовском районе.
"На месте попадания пожар. В напротив, многоэтажке выбиты окна. Пострадала АЗС. Информация о пострадавших на данную минуту не поступала", — заявил Терехов.
На месте работают все соответствующие службы.
Перед этим местные телеграмм-каналы сообщили об угрозе вражеских ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что в Киеве ночью 5 февраля прозвучала серия взрывов.
Также мы информировали, что в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
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