Враг снова ударил по Харькову: что известно

Россияне не сдерживают свои атаки на Харьков: еще один удар БПЛА за ночь против 6 февраля 2025 года.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Теперь под ударом Новобаварский район. Детали выясняем", — говорится в сообщении.

Сейчас – без пострадавших.

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