Враг снова ударил по Харькову: что известно

Агрессор продолжает атаковать Харьков.
Россияне не сдерживают свои атаки на Харьков: еще один удар БПЛА за ночь против 6 февраля 2025 года.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
"Теперь под ударом Новобаварский район. Детали выясняем", — говорится в сообщении.
Сейчас – без пострадавших.
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