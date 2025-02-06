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Враг снова ударил по Харькову: что известно

Враг снова ударил по Харькову: что известно

РФ продолжает атаковать мирные украинские города / Фото: ТСН.ua

Агрессор продолжает атаковать Харьков.

Россияне не сдерживают свои атаки на Харьков: еще один удар БПЛА за ночь против 6 февраля 2025 года.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

"Теперь под ударом Новобаварский район. Детали выясняем", — говорится в сообщении.

Сейчас – без пострадавших.

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