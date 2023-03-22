Что такое нитритная соль: использование, особенности

Часто в рецептах сыровяленной колбасы или мяса встречается нитритная соль. Что это такое, в чем ее отличие от обычной поваренной соли — читайте в материале ТСН.ua.

Нитритная соль – это продукт, предотвращающий или замедляющий порчу пищи бактериями или грибками. Она содержит хлорид натрия (поваренную соль) и нитрита натрия. Нитритная соль используется для приготовления вяленого мяса или колбас (ветчина, пастрома, бекон, солонина и т.п.).

Нитритную соль в разные рецепты добавляют для предотвращения ботулизма. Однако по мнению консультативного комитета Великобритании по микробиологической безопасности пищевых продуктов, нитриты не так уж нужны для предотвращения роста бактерии C. botulinum или увеличения срока годности природукта.

Нитритные соли присутствуют в некоторых овощах. Нитрит натрия также используют в кулинарии как пищевой консервант, особенно когда готовят различные рыбные или мясные вяленые блюда. Там он выступая как антибактериальное средство.

Нитритная соль для мяса: использование

Добавление нитритной соли к мясу или рыбе в процессе приготовления сырных продуктов имеет ряд преимуществ:

предотвращение размножения бактерий;

продление сроков хранения продуктов;

мясо становится менее чувствительным к температуре и не теряет цвет (дольше сохраняет свежий и привлекательный внешний вид).

Как определить дозировку нитритной соли? Здесь все зависит от общего веса конкретного продукта, поэтому важно придерживаться рецепта. Дело в том, что нитрит – это токсическое вещество, если употреблять его в больших количествах.

Следует также обратить внимание: эта соль не подходит для соления блюд, подаваемых непосредственно к столу (суп, салат и т.п.). Ее можно использовать только для засолки мяса, рыбы.

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