alyona alyona вперше показала свого бойфренда

Реперка прийшла з коханим на блогерську церемонію нагородження.

Відома українська реперка alyona alyona, яка ретельно приховувала свого коханого, вперше показала бойфренда.

Виконавиця разом із тіктокером Денисом прийшла на церемонію National Bloggers Awards. Про це йдеться у програмі ЖВЛ.

alyona alyona з бойфрендом / скриншот з відео

Артистка, яка нещодавно переїхала до коханого зізналася, що їй складно жити в обранця. Оскільки, раніше її хлопці жили саме у неї.

alyona alyona з бойфрендом / скриншот з відео

"Це таке болюче питання. Саме через те, що він мені дуже подобається і я вирішила жити на його території. Але це мій перший у житті досвід, тому що раніше всі жили в мене. І ця територія не така велика. Навіть, як у мене до цього була кімната. І ці речі треба десь пхати! А в мене їх багато і це так складно для мене! Можливо, треба спуститися трохи нижче, щоб піднятися трохи вище", – поділилася зірка.

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Нагадаємо, раніше alyona alyona розсекретила, про яке весілля мріє зі своїм бойфрендом. Артистка не хоче влаштовувати застілля.

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