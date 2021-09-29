alyona alyona впервые показала своего бойфренда

Реперша пришла с любимым на блогерскую церемонию награждения.

Известная украинская реперша alyona alyona, которая тщательно скрывала своего любимого, впервые показала бойфренда.

Исполнительница вместе с тиктокером Денисом пришла на церемонию National Bloggers Awards. Об этом говорится в программе ЖВЛ.

alyona alyona с бойфрендом / скриншот с видео

Артистка, которая недавно переехала к любимому призналась, что ей сложно жить у избранника. Поскольку ранее ее парни жили именно у нее дома.

alyona alyona с бойфрендом / скриншот с видео

"Это такой болезненный вопрос. Именно потому, что он мне очень нравится и я решила жить на его территории. Но это мой первый в жизни опыт, потому что раньше все жили у меня. И эта территория не такая большая. Даже, как у меня до этого была комната. И эти вещи надо где-то пихать! А у меня их много и это так сложно для меня! Возможно, надо спуститься чуть ниже, чтобы подняться немного выше", — поделилась звезда.

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Напомним, ранее alyona alyona рассекретила, о какой свадьбе мечтает со своим бойфрендом. Артистка не хочет устраивать застолья.

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