Нема кому “сидіти” та нема кому купити: Мін’юст втретє продає колонію під Києвом

Нема кому “сидіти” та нема кому купити: Мін’юст втретє продає колонію під Києвом

Несподіваним "бонусом" для покупців в’язниці буде копія відомого малюнку Бенксі, виконана міністром юстиції Денисом Малюською

Ірпінську колонію під Києвом намагаються продати вже втретє. Спочатку об’єкт оцінили у 220 мільйонів гривень, згодом - удвічі дешевше, проте покупців усе одно не знайшлося. За третьою спробою Фонд держмайна виставив стару ціну, сподіваючись, що на 8 гектарів землі біля столиці все ж знайдуться охочі інвестори.

Про це йдеться 28 вересня в сюжеті ТСН.19:30.

Ірпінська колонія, розташована в селищі Коцюбинському на Київщині, перестала приймати засуджених ще два роки тому.

“Не було кому сидіти. Мало засуджених”, - пояснює ситуацію охоронець Олександр Музиченко, який за сумісництвом міг би працювати тут екскурсоводом.

Тепер територія в центрі селища заростає бур’янами, а будівлі поволі розвалюються. Проте їх усе одно треба охороняти, щоб звідси нічого не винесли.

Ірпінську колонію збудували після Другої світової війни. Тут відбували покарання засуджені за крадіжки та інші неважкі злочини. У середині 1950-х в’язницю реорганізували в колонію посиленого режиму. За часів української незалежності буцегарня стала виправним центром. Тут досиджували свої строки ті, хто усвідомив правопорушення і став на шлях виправлення.

Покинуті робочі цех, кузня, пилорама, котельня, адмінбудівлі та бараки - на їх утримання держава щороку витрачає кілька мільйонів гривень.

Таких порожніх в’язниць в Україні - три десятки. Тепер вони виставлені на продаж. Перший об’єкт уже продали з аукціону у Львові за майже 500 мільйонів гривень, хоча стартова ціна була всього 146 мільйонів.

Вартість Ірпінської в’язниці 220 мільйонів. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька вважає її цілком ринковою, адже об’єкт розташований неподалік від Києва.

Однак продати колонію поки не допомагають ні виїзні презентації, ні знижки на 50 відсотків, ні креативність міністра юстиції Дениса Малюськи, який на її стіні повторив відоме графіті знаменитого вуличного художника Бенксі “В’язень, що тікає”.

Поки об’єкт намагаються продати, колонія навколо активно обростає багатоповерхівками. Кілька років тому сюди намагалися перевести Лук’янівське СІЗО, але місцеві жителі виступили категорично проти. На цій ділянці вони воліли би побачити розважальний чи бізнес-центр. “Хочеться, щоб тут зацвіло”, - зауважив селищний голова Коцюбинського Сергій Даніш.

До кінця року на продаж виставлять іще десять покинутих в’язниць. Гроші від продажу направлятимуть до держбюджету та реконструкцію і ремонт робочих колоній. Велику приватизацію українських колоній оцінюють у мільярд гривень.

Новини України: Мін'юст втретє намагається продати колонію під Києвом

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