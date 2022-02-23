Лідія Таран прокоментувала події в Україні: "Ми все робимо правильно"

Ведуча опублікувала допис, у якому підтримала українців.

Ведуча ТСН на 1+1 Лідія Таран підтримала українців у складні часи та поділилась, у що зараз вірить. Відповідний допис Лідія опублікувала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Так, Таран наголосила, що вірить в нашу армію і всіх захисників: "Зокрема в загони територіальної оборони, де круті хлопці кидають свої щоденні справи, навчаються, і готові боронити нас! Ви – сила!".

пресслужба каналу "1+1"

Також Лідія зазначила, що й вірить у колег, які разом з нею надають українцям інформацію про те, що наразі відбувається в країні:

"Вірю в наш ньюзрум і в усіх наших журналістів – ми тримаємо вас у курсі, працюємо, ми не сіємо паніку. Наші кореспонденти працюють в дуже гарячих місцях. І показують правду. Знаєш, усвідомлюєш ризики, ти – озброєний".

Значить так! У що я вірю зараз: 1. Вірю в Збройні сили України і всіх наших захисників – зокрема в загони... Опубликовано Лідіей Таран Среда, 23 февраля 2022 г.

Таран закликала людей зберігати спокій та холодний розум, ведуча вірить, що коли ми тримаємось разом – все виходить.

"Я буду з родиною і робитиму все для неї, бо з родини починається Батьківщина. Всі мої – тут, зі мною. Віра у своїх і у своє нас врятує! З нами правда! Всім українцям сил і стійкості. Дякую захисникам за те, що боронять мирне небо і щасливе майбутнє наших мрійників. Батьки – кажіть дітям, що в нас є наші збройні сили, і вони нас захищають. Не панікуємо! Ми все робимо правильно!" – зазначила Таран.

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