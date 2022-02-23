У куртці кольору хакі та вузьких джинсах: герцогиня Кейт відвідала Лісову школу

Другий день візиту герцогині Кембриджської до Данії ознаменувався відвідуванням Лісової школи Стенуртон для дітей віком до шести років.

У цій школі заняття відбуваються на відкритому повітрі. Герцогиня дізналася про концепцію навчання, згідно з якою у дітей є уроки, спрямовані на їхній соціальний та емоційний розвиток, а не тільки на академічні навички, такі як рахунок та грамотність.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

Цього дня Кейт мала дуже розслаблений вигляд і була одягнена в щільний білий светр з високою горловиною, вузькі чорні джинси, куртку кольору хакі від Seeland вартістю 209 фунтів стерлінгів та взута в черевики за 170 фунтів стерлінгів від бренду Blund.

Герцогиня Кембриджська / Getty Images

Сьогодні Кетрін чекає на прийом у королеви Данії Маргрете II. Там буде присутня і невістка королеви кронпринцеса Маргрете, прийом відбудеться у палаці Крістіана IX в Копенгагені.

Герцогиня Кембриджська / Associated Press

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