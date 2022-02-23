Лидия Таран прокомментировала события в Украине: "Мы все делаем правильно"

Ведущая опубликовала сообщение, в котором поддержала украинцев.

Ведущая ТСН на 1+1 Лидия Таран поддержала украинцев в сложное время и поделилась, во что сейчас верит. Соответствующее сообщение Лидия опубликовала на своей официальной странице в Facebook.

Так, Таран подчеркнула, что верит в нашу армию и всех защитников: "В частности, в отряды территориальной обороны, где крутые парни бросают свои ежедневные дела, учатся, и готовы защищать нас! Вы – сила!".

пресслужба каналу "1+1"

Также Лидия отметила, что и верит в коллег, которые вместе с ней предоставляют украинцам информацию о том, что происходит в стране:

"Верю в наш ньюзрум и всех наших журналистов – мы держим вас в курсе, работаем, мы не сеем панику. Наши корреспонденты работают в очень горячих местах. И показывают правду. Знаешь, осознаешь риски, ты – вооружен".

Значит так! Во что я верю сейчас: 1. Верю в Вооруженные силы Украины и всех наших защитников – в частности, в отряды... Опубликовано Лидией Таран Среда, 23 февраля 2022 г.

Таран призвала людей сохранять спокойствие и холодный ум, ведущая верит, что, когда мы держимся вместе, все получается.

"Я буду с семьей и буду делать все для нее, потому что с семьи начинается Родина. Все мои – здесь, со мной. Вера в своих и в свое нас спасет! С нами правда! Всем украинцам сил и стойкости. Спасибо защитникам за то, что защищают мирное небо и счастливое будущее наших мечтателей. Родители – говорите детям, что у нас есть наши вооруженные силы, и они нас защищают. Не паникуем! Мы все делаем правильно!" – отметила Таран.

Читайте также: