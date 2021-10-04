Настя Приходько посвітила оголеним бюстом у самому лише піджаку

Артистка зачарувала сміливою фотосесією.

Українська співачка Настя Приходько розбурхала уяву шанувальників новою пікантною фотосесією.

Артистка взяла участь у стильних зніманнях, авторкою яких стала фотографиня Тетяна Бундзило. Приходько постала перед камерою у білосніжному костюмі на оголене тіло. Під час позування виконавиця дещо засвітила бюст.

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Зухвалий образ зірки доповнив вечірній макіяж і туфлі-човники чорного кольору. Під одним з фото Приходько поділилася цікавим фактом про себе і зізналася, що її прадід був японцем:

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

"Мій прадід - японець, від якого дісталися такі очі, за які в дитинстві мене ображали, а зараз я дуже ними пишаюся. Я завжди була аутсайдером. Я б не сказала, що це моя принципова позиція. Так виходить. Я занадто прямолінійна і говорю все в лоб. А таких не люблять", - поділилася співачка.

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Також, за словами Приходько, декілька разів вона була на межі життя і смерті, пригадала, як ночувала у підвалах, голодувала. Окрім того зірка зізналася, що колись її намагалися зґвалтувати, били і принижували.

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