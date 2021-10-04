Настя Приходько посветила обнаженным бюстом в одном только пиджаке

Артистка очаровала смелой фотосессией.

Украинская певица Настя Приходько взбудоражила воображение поклонников новой пикантной фотосессией.

Артистка приняла участие в стильных съемках, автором которых стала фотограф Татьяна Бундзило. Приходько предстала перед камерой в белом костюме на голое тело. Во время позирования исполнительница несколько засветила грудь.

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Дерзкий образ звезды дополнил вечерний макияж и туфли-лодочки черного цвета. Под одним из фото Приходько поделилась интересным фактом о себе и призналась, что ее прадед был японцем:

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

"Мой прадед — японец, от которого достались такие глаза, за которые в детстве меня оскорбляли, а сейчас я очень ими горжусь. Я всегда была аутсайдером. Я бы не сказала, что это моя принципиальная позиция. Так получается. Я слишком прямолинейна и говорю все в лоб. А таких не любят", — поделилась певица.

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Настя Приходько / instagram.com/tanyabu_photo

Также, по словам Приходько, несколько раз она была на грани жизни и смерти, вспомнила, как ночевала в подвалах, голодала. Кроме того звезда призналась, что когда-то ее пытались изнасиловать, били и унижали.

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