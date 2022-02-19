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Позитив кардинально змінив колір волосся

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Позитив кардинально змінив колір волосся

Позитив / instagram.com/positiff

Тепер виконавець блондин.

Український музикант, учасник гурту MOZGI Олексій Завгородній, вирішив кардинально змінити свій імідж.

Так, артист поекспериментував зі своєю зачіскою та пофарбував волосся. Тепер Позитив блондин. Співак з новою зачіскою вже й встиг зробити декілька знімків та опублікувати їх у своєму Instagram.

Позитив тепер блондин / © instagram.com/positiff
Позитив тепер блондин / instagram.com/positiff

На фото артист зухвало позував перед камерою у чорному вбранні на тлі яскравого неба.

"Нічого нового", - іронічно підписав фото співак.

Позитив тепер блондин / © instagram.com/positiff
Позитив тепер блондин / instagram.com/positiff

А от у коментарях колеги виконавця та прихильники вже встигли поділитися своїми враженнями. Переважна більшість зазначити, що Позитиву личать зміни.

  • Крутий (Ірина Горова)
  • Опа! (Надя Дорофєєва)
  • Немає нових друзів, які мають такий самий крутий вигляд, як і ти (Потап)

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