Позитив кардинально змінив колір волосся

Тепер виконавець блондин.

Український музикант, учасник гурту MOZGI Олексій Завгородній, вирішив кардинально змінити свій імідж.

Так, артист поекспериментував зі своєю зачіскою та пофарбував волосся. Тепер Позитив блондин. Співак з новою зачіскою вже й встиг зробити декілька знімків та опублікувати їх у своєму Instagram.

Позитив тепер блондин / instagram.com/positiff

На фото артист зухвало позував перед камерою у чорному вбранні на тлі яскравого неба.

"Нічого нового", - іронічно підписав фото співак.

Позитив тепер блондин / instagram.com/positiff

А от у коментарях колеги виконавця та прихильники вже встигли поділитися своїми враженнями. Переважна більшість зазначити, що Позитиву личать зміни.

Крутий (Ірина Горова)

Опа! (Надя Дорофєєва)

Немає нових друзів, які мають такий самий крутий вигляд, як і ти (Потап)

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