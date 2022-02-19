Позитив кардинально сменил цвет волос

Теперь исполнитель блондин.

Украинский музыкант, участник группы MOZGI Алексей Завгородний, решил кардинально сменить свой имидж.

Артист поэкспериментировал со своей прической и покрасил волосы. Теперь Позитив блондин. Певец с новой прической уже успел сделать несколько снимков и опубликовать их в своем Instagram.

Позитив теперь блондин / instagram.com/positiff

На фото артист дерзко позировал перед камерой в черной одежде на фоне яркого неба.

"Ничего нового", – иронично подписал фото певец.

Позитив теперь блондин / instagram.com/positiff

А вот в комментариях коллеги исполнителя и поклонники уже успели поделиться своими впечатлениями. Большинство из них написали, что Позитиву к лицу изменения.

Крутой (Ирина Горова)

Опа! (Надя Дорофеева)

Нет новых друзей, которые выглядят так же круто, как и ты (Потап)

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