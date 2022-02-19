Позитив кардинально сменил цвет волос

Теперь исполнитель блондин.
Украинский музыкант, участник группы MOZGI Алексей Завгородний, решил кардинально сменить свой имидж.
Артист поэкспериментировал со своей прической и покрасил волосы. Теперь Позитив блондин. Певец с новой прической уже успел сделать несколько снимков и опубликовать их в своем Instagram.
На фото артист дерзко позировал перед камерой в черной одежде на фоне яркого неба.
"Ничего нового", – иронично подписал фото певец.
А вот в комментариях коллеги исполнителя и поклонники уже успели поделиться своими впечатлениями. Большинство из них написали, что Позитиву к лицу изменения.
- Крутой (Ирина Горова)
- Опа! (Надя Дорофеева)
- Нет новых друзей, которые выглядят так же круто, как и ты (Потап)
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