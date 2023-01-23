Раміна Есхакзай потрапила під артилерійський обстріл у Бахмуті

Українська блогерка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай розповіла про небезпечну поїздку до Бахмута.

В Instagram знаменитість поділилася, що перебувала три дні в місті, навколо якого точаться бої з окупантами, з робочою поїздкою. Утім, у Бахмуті Раміна не на жарт перелякалася, адже потрапила під артилерійський обстріл. На щастя, поруч із блогеркою були військові та досвідчені оператори, які змогли її заспокоїти.

"Друзі, не турбуйтеся, я вже їду до Києва. Я вперше потрапила під артилерійський обстріл, злякалася. Хлопці-оператори вже не вперше працюють на таких напрямках, тому в них інша реакція. Якби поруч зі мною не було наших військових, я б там не знаю, що робила! А Женя ще підколювати мене встигав", - поділилася блогерка.

Раміна отримала чимало слів підтримки в коментарях під дописом. Однак знаменитість зазначила, що просто виконує свою роботу і в жодному разі не вважає себе "геройкою".

"Ви бачили моє обличчя? Мені, звісно, приємно отримувати компліменти, але я просто роблю свою роботу... це не показуха і геройство. Війна - це страшно. Це не хайп, це страхіття. І я не герой. Я просто роблю те, що вмію робити найкраще – показую людей, розповідаю історії. Це моя зброя. Єдине, з чим погоджуся - так, я не сцикло. У мене є стержень. Але за даних обставин треба дістати свій стержень всім, у кого він є, ТА їб*шити на своєму фронті. Бо не так все просто, як думають цивільні", - наголосила Раміна.

Раміна Есхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

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