Рамина Эсхакзай попала под артиллерийский обстрел в Бахмуте

Украинская блогерша и интервьюер Рамина Эсхакзай рассказала об опасной поездке в Бахмут.

В Instagram знаменитость поделилась, что находилась три дня в городе, вокруг которого идут бои с оккупантами, с рабочей поездкой. Впрочем, в Бахмуте Рамина не на шутку испугалась, ведь попала под артиллерийский обстрел. К счастью, рядом с блогершей были военные и опытные операторы, которые смогли ее успокоить.

"Друзья, не беспокойтесь, я уже еду в Киев. Я впервые попала под артиллерийский обстрел, испугалась. Ребята — операторы уже не впервые работают на таких направлениях, поэтому у них другая реакция. Если бы рядом со мной не было наших военных, я бы там не знаю, что делала! А Женя еще подкалывать меня успевал", — поделилась блогерша.

Ранина получила немало слов поддержки в комментариях под постом. Однако знаменитость отметила, что просто выполняет свою работу и ни в коем случае не считает себя "героем".

"Вы видели мое лицо? Мне, конечно, приятно получать комплименты, но я просто делаю свою работу... это не показуха и геройство. Война — это страшно. Это не хайп, это ужас. И я не герой. Я просто делаю то, что умею делать лучше всего — показываю людей, рассказываю истории. Это мое оружие .Единственное, с чем соглашусь — да, я не сцикло. У меня есть стержень. Но при данных обстоятельствах нужно достать свой стержень всем, у кого он есть, И еб*шить на своем фронте. Потому что не так все просто, как думают гражданские", — подчеркнула Рамина.

Рамина Эсхакзай / Фото: instagram.com/raminalalala

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