Серіал "Сталеві нерви" на "1+1 Україна": відома дата прем'єри

Вже незабаром, 12 серпня, о 20:00 на "1+1 Україна" відбудеться прем'єра українсько-латвійського серіалу "Сталеві нерви". Картина розповідає про двох різних героїв і одну таємницю, яка їх об'єднує.

За сюжетом, Макс - молодий та талановитий менеджер, відрізняється амбітним та егоїстичним характером. Він звик долати перешкоди та досягати своїх цілей. Однак складний характер негативно впливає на його спілкування з оточуючими. Дідусь Макса переконаний, що без поваги друзів і кохання життя позбавлене сенсу. На думку дідуся, ідеальною парою для онука може стати добра та чуйна Марта - медсестра, яка працює в будинку для літніх людей.

Кадр із серіалу "Сталеві нерви" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Саме вона допоможе змінитись егоїстичному онукові. Дідусь висуває умови: або Макс заручиться з Мартою, або втратить керівну посаду в сімейному бізнесі та буде виключений із заповіту. Макс не збирається здаватись і втрачати компанію. У нього є свій план, як виконати поставлену умову, але водночас залишитись вірним собі.

Знімання відбувались в Латвії. Над проєктом працювала україно-латвійська команда. Головний продюсер та авторка сценарію – Тетяна Гнєдаш, авторка адаптованого сценарію – Байба Бівіня, режисерка – Міла Погребіска.

Кадр із серіалу "Сталеві нерви" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

В серіалі залучені українські та латвійські актори: Ганна Сердюк, Ганна Лебедєва, Максим Бусел, Мадара Вільчука, Каспарс Звігуліс, Крістіне Неварауска, Аквеліна Лівмане, Віталій Салій.

Прем'єра серіалу "Сталеві нерви" вже 12 серпня о 20:00 на "1+1 Україна".

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